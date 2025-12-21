PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1204) Pkw-Aufbrecher festgenommen - Drei Polizisten verletzt

Nürnberg (ots)

Drei Männer stehen im Verdacht, in der Nacht zum Samstag (20.12.2025) die Scheibe von zwei in der Nürnberger Innenstadt geparkten Autos eingeschlagen und daraus Gegenstände entwendet zu haben. Bei der Festnahme wurden drei Polizeibeamte verletzt. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Eine aufmerksame Passantin beobachtete gegen 01:45 Uhr auf einem Parkplatz im Spittlertorgraben drei männliche Personen, die die Seitenscheibe eines geparkten Pkw zertrümmerten und augenscheinlich das Fahrzeug durchwühlten. Anschließend stiegen die Männer in ein Taxi ein. Die Zeugin wählte daraufhin den Polizeinotruf und teilte ihre Beobachtungen mit.

Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte das besagte Taxi unmittelbar nach Fahrtantritt anhielten, flüchtete das Trio zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Alle drei Männer konnten durch die Polizeistreifen festgenommen werden. Hierbei leisteten die drei mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher Widerstand, sodass sich zwei Beamte leichte Verletzungen zuzogen. Ein dritter Polizist musste aufgrund einer Schulterverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden und war nicht mehr dienstfähig.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Algerier sowie einen 18-jährigen und einen 19-jährigen Marokkaner.

In dem Taxi fanden die Beamten neben Aufbruchswerkzeug auch eine Handtasche. Diese konnte einem Pkw-Aufbruch in der Bahnhofstraße zugeordnet werden, welcher unmittelbar zuvor zur Anzeige gebracht wurde.

Da sich die Festgenommenen auch im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen nicht mehr beruhigten und aggressiv verhielten, nahmen die Polizisten die Männer in Gewahrsam. Der 19-Jährige Marokkaner führte zudem eine geringe Menge Kokain mit sich und muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Sachbearbeitung übernommen. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, ob die Pkw-Aufbrecher auch für weitere Taten in Betracht kommen. Die Polizei ist hierbei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, welche im Zusammenhang mit den Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen verdächtige Personen bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:16

    POL-MFR: (1203) Exhibitionist in U-Bahn vor Jugendlichen aufgetreten - Täterfestnahme

    Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (20.12.2025) trat ein 39-jähriger Mann mehreren Jugendlichen in schamverletzender Weise in der U-Bahn am Plärrer in Nürnberg gegenüber. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Gegen 22:00 Uhr saßen mehrere Jugendliche in der U-Bahn U1 in Fahrtrichtung Fürth Hardhöhe. Als die U-Bahn für mehrere Minuten am Bahnhof Plärrer ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:11

    POL-MFR: (1202) Einbruch in Autohaus - Zeugenaufruf

    Schwabach (ots) - In der Nacht zum Freitag (18.12.2025) brachen Unbekannte in ein Autohaus in Schwabach ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Unbekannte Personen verschafften sich gegen 05:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Autohandel in der Nördlichen Ringstraße. Im Innenraum öffneten sie eine Kasse und entwendeten daraus Bargeld. Der ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:05

    POL-MFR: (1201) Einbrecher ergriff die Flucht - Polizei sucht Zeugen

    Nürnberg (ots) - Während eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard ergriff ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagabend (18.12.2025) die Flucht, nachdem er von der Bewohnerin des Hauses überrascht worden war. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Wahrnehmungen zu dem Einbruch gemacht haben. Die 82-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Ewaldstraße war gegen 17:30 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren