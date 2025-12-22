Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zwei Unfälle verursacht

Am Sonntagmorgen flüchtete ein Unfallverursacher von der Unfallstelle und verursachte kurze Zeit später einen zweiten Unfall.

Der 22-jährige Daimler-Fahrer fuhr gegen 7 Uhr auf der B10 in Richtung Ulm. Auf Höhe der Autobahnausfahrt Ulm-West versuchte er vermutlich sein Auto zu wenden. Ein 54-jähriger VW-Fahrer fuhr ebenfalls in Richtung Ulm. Wohl aufgrund des dichten Nebels erkannte er das querstehende Auto zu spät. Er versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Nach dem Unfall flüchtete der 22-Jährige weiter in Richtung Ulm. Seine Flucht endete nur kurze Zeit später am Kreisverkehr an der Stuttgarter Straße / Lehrer Straße. Dort streifte der Fahrer zunächst die rechte Leitplanke und verlor dann im Kreisverkehr die Kontrolle über das Auto. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an und beschlagnahmte das Fahrzeug. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf. Der Schaden am VW wird auf 5.000 Euro, der am Daimler auf 30.000 Euro geschätzt.

