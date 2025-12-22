Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streit eskaliert

Am Samstag erlitt ein 29-Jähriger bei einem Unfall nach einer Auseinandersetzung in Heidenheim schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr kam es in der Wilhelmstraße zur Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die Beteiligten zu Fuß und mit Fahrzeugen. Kurze Zeit später, gegen 21.10 Uhr, trafen zwei der Kontrahenten in der Brenzstraße, Ecke Helmut-Bornefeld-Straße, aufeinander. Gerade als der 29-Jährige in ein geparktes Fahrzeug einsteigen wollte, fuhr sein 19-jähriger Kontrahent unmittelbar an dem stehenden Auto vorbei. Dabei erfasste er den 29-Jährigen, wodurch dieser gegen die Beifahrertüre des geparkten und gegen die Windschutzscheibe des fahrenden Fahrzeugs geschleudert wurde. Rettungskräfte brachten ihn mit Verdacht auf schwere Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim nahm den 19-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf einem Polizeirevier wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei Heidenheim (Tel. 07321/322-430) ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzungen. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei auch um weitere Zeugenhinwiese zu den Streitigkeiten in der Wilhelmstraße sowie dem Unfall in der Brenzstraße /Ecke Helmut-Bornefeld-Straße. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar.

++++2441602

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell