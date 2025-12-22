Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Für zwei Männer in Ehingen endete der Sonntagfrüh im Krankenhaus.

Ulm (ots)

Um 2.30 Uhr meldete ein Zeuge Streitigkeiten in der Schwanengasse. Wie die Polizei mitteilt, sollen wohl ein 46-Jähriger und dessen 20-jähriger Sohn vor einem Hotel in Streit geraten sein. In diese lautstarke Auseinandersetzung der alkoholisierten Beteiligten mischten sich drei weitere unbekannte Männer ein. Bei der handfesten Auseinandersetzung soll wohl der 46-Jährige zu Boden gegangen sein. Das hatte der 20-Jährige offenbar mitbekommen. Dadurch eskalierte sie Situation wohl vollends und der junge Mann schlug auf einen unbeteiligten 35-Jährigen ein. Während dessen flüchteten die drei unbekannten Männer, eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der 20-Jährige und das 35-jährige Zufallsopfer kamen in ein Krankenhaus. Der 46-Jährige blieb wohl unverletzt. Warum es zu dem innerfamiliären Konflikt gekommen war und wie die weitere Auseinandersetzung genau ablief, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Auf den 20-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu. Konkrete Angaben zu den drei flüchtigen Männern liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen nach den Unbekannten dauern an.

