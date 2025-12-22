Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Schwelbrand in Brennstoffsilo

Am Montag sorgte ein Schwelbrand in einem Silo bei einer Firma in Westerheim für einen Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Kurz vor 9 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung in einem Silo in der Horst-Kneer-Straße aus. Auf dem Firmengeländes eines Unternehmens steht das Silo. In dem werden Sägespäne gelagert und dienen als Brennstoff für die Heizungsanlage. Die Späne werden über eine Transportschnecke in die Heizungsanlage befördert. Bereits am frühen morgen kam es zu einer technischen Störung in der Anlage. Nach einer Wiederinbetriebnahme führte das wohl zu einem Schwelbrand. Offene Flammen waren nicht erkennbar, allerdings quoll dichter Rauch aus dem Brennstofflager. Um ein Ausbruch eines Feuers zu verhindern, wurde das Silo während der Anwesenheit der Feuerwehr komplett entleert. Die Sägespäne wurden in einer mehrere Stunden andauernden Aktion abgesaugt und so etwaige Glutnester gelöscht. Die Feuerwehren aus Westerheim und Laichingen waren mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Ein Schaden entstand nicht. Verletzte gab es nicht. Bislang wird von einem Technischen Defekt an der Anlage ausgegangen.

