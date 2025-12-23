Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim

Rot a.d. Rot - Müllsünder ertappt

In zwei Fällen konnten Hinweise auf die Verursacher erlangt werden.

Am Montag meldete ein Zeuge entsorgten Müll in einem Kleidercontainer in Erolzheim. Insgesamt sechs Müllsäcke mit Kosmetikas und anderem Müll befanden sich darin. In einem Müllsack konnte eine Anschrift der Verursacherin gefunden. Die 42-Jährige gab zu, dass es ihr Müll gewesen sei. Die falsche Entsorgung soll ein Versehen gewesen sein. Die Müllsäcke wurden ihr zur ordnungsgemäßen Entsorgung übergeben. Sie wird wegen unerlaubter Müllentsorgung angezeigt.

Ebenfalls am Montag meldete ein Zeuge eine größere Menge Hausrat auf einer Parkbucht am Stausee bei Rot. Etwa fünf Kubikmeter Müll waren dort entsorgt worden. Im Müll fanden sich zahlreiche Schriftstücke mit einer Adresse aus dem Raum Metzingen. Die Ermittlungen zu den Verursachern dauern an.

