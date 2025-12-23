Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Vandalismus an Schule

Am Wochenende beschädigte ein Unbekannter in Salach eine Schule.

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wütete ein Unbekannter an einer Schule in der Staufenecker Straße. Er schlug mit einem Stein die Scheibe ein. In das Gebäude selbst drang der Vandale nicht ein. Die Polizei Eislingen nahm die Ermittlungen auf und hat Spuren gesichert. Sie schätzt den Schaden auf rund 4.500 Euro.

Die Polizei klärt auf:

Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Auch mutwillige Verunreinigungen, welche nur durch einen erhöhten Zeit- bzw. Kostenaufwand entfernt werden können, zählen dazu. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

