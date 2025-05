Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Lendringser Feuerwehrfest - Tag der offenen Tür am kommenden Wochenende Löschgruppen Lendringsen laden zum Mitfeiern ein

Die Löschgruppen Lendringsen laden am kommenden Wochenende herzlich zum Feuerwehrfest am Feuerwehrgerätehaus am Walzweg ein. An zwei Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Der Festbetrieb beginnt am Samstagabend ab 19 Uhr mit einer Party, bei der das DJ-Team ballerboys für beste Stimmung sorgt. An der Cocktailbar lässt sich der Abend in geselliger Runde genießen.

Der Sonntag startet ab 11 Uhr mit einem Familientag. Unter dem Motto "Feuerwehr zum Anfassen" gibt es spannende Schauübungen, Aktionen für Kinder und Einblicke in die Technik und Ausrüstung der Feuerwehr.

"Wir möchten allen Interessierten zeigen, wie vielfältig und wichtig unsere Arbeit ist - und natürlich gemeinsam mit den Menschen aus Lendringsen feiern", so Ralf Schmale, Einheitsführer der Löschgruppen Lendringsen.

Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt. Die Feuerwehr freut sich auf zahlreiche Gäste aus Lendringsen und Umgebung

