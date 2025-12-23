Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Einbrecher scheitert

In der Nacht auf Montag versuchte ein Unbekannter in eine Lagerhalle in Bad Überkingen einzubrechen.

Ulm (ots)

Zwischen 18.30 Uhr und 13 Uhr machte sich ein Unbekannter an einer Lagerhalle in der Geislinger Straße zu schaffen. Er verursachte einen Schaden an einem Rolltor, beim Versuch dieses aufzuhebeln. Nachdem er auch an einer Außentür mit seinem Werkzeug scheiterte, flüchtete er ohne Beute. Zurück blieb ein Schaden von etwa 7.000 Euro. Der Polizeiposten Deggingen hat die Spuren gesichert und ermittelt nun (Tel. 07334/924990).

++++2450415

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell