POL-UL: (UL) Staig - Einbruch in Gaststätte misslingt

Draußen blieben Einbrecher in der Sonntagnacht in Staig.

Zwischen Sonntag 23.30 Uhr und Montag 9.30 Uhr versuchte ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Jahnstraße einzubrechen. Er versuchte mehrere Türen und Fenster auszuhebeln. Seine Bemühungen blieben ohne Erfolg und der Einbrecher blieb draußen. Der Unbekannte suchte das Weite. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Ulm-West sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

