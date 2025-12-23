Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schnürpflingen - Versuchter Einbruch

In der Nacht auf Montag versuchten Unbekannte in Schnürpflingen in eine Bäckerei einzubrechen.

Ulm (ots)

Zwischen Sonntag 16 Uhr und Montag 5.30 Uhr waren die Unbekannten in der Hauptstraße unterwegs. Dort versuchten sie, eine Eingangstür einer Bäckereifiliale aufzuhebeln. Zum Einbruch kam es jedoch nicht, vermutlich da sich die Eingangstür verklemmte. Die Täter flüchteten unerkannt. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Wie hoch der Schaden an der Tür ist, ist derzeit nicht bekannt.

