Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

Spelle (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 21.12.2025, 13:00 Uhr, bis Montag, den 22.12.2025, 06:30 Uhr, kam es auf einem Firmengelände im Löchteweg in Spelle zu einem Diebstahl aus mehreren Firmenfahrzeugen.Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im genannten Zeitraum insgesamt vier auf dem Gelände abgestellte Transporter gewaltsam geöffnet. Aus den Fahrzeugen entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Werkzeuge. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Löchtewegs gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

