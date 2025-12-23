PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Wohnhaus

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, den 23.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 02:45 Uhr und 03:06 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Nordstraße in Wietmarschen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch ein Fenster des Hauswirtschaftsraumes Zugang zum Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchte der Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendete Bargeld aus mehreren Geldbörsen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nordstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 07:27

    POL-EL: Schüttorf - Täter machten keine Beute

    Schüttorf (ots) - In der Nacht zu Dienstag, den 23.12.2025, haben gegen 00:47 Uhr am Postweg in Schüttorf bislang unbekannte Täter versucht einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Der Automat wurde dabei erheblich beschädigt. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Beute machten die Täter ersten Erkenntnissen nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:53

    POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht auf der Löninger Straße

    Haselünne (ots) - Am 08. Dezember 2025 gegen 14:20 Uhr kam es auf der B213 (Löninger Straße) in Haselünne, Fahrtrichtung Cloppenburg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Frau mit einem schwarzen Nissan die Löninger Straße. In Höhe der Hausnummer 26 soll das Fahrzeug ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten touchiert haben. ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:26

    POL-EL: Emlichheim - Sachbeschädigungen in Tiefgarage

    Emlichheim (ots) - Am Sonntag, den 21.12.2025, kam es in der Tiefgarage am Burhook in Emlichheim zu zwei Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten bislang unbekannte Täter zunächst gegen etwa 00:05 Uhr und anschließend erneut gegen etwa 18:40 Uhr mehrere Leuchtröhren innerhalb des Objekts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren