Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Wohnhaus

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, den 23.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 02:45 Uhr und 03:06 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Nordstraße in Wietmarschen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch ein Fenster des Hauswirtschaftsraumes Zugang zum Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchte der Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendete Bargeld aus mehreren Geldbörsen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nordstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

