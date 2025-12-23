Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Wohnhaus
Wietmarschen (ots)
In der Nacht zu Dienstag, den 23.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 02:45 Uhr und 03:06 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Nordstraße in Wietmarschen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch ein Fenster des Hauswirtschaftsraumes Zugang zum Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchte der Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendete Bargeld aus mehreren Geldbörsen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nordstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell