POL-EL: Schüttorf - Täter machten keine Beute

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag, den 23.12.2025, haben gegen 00:47 Uhr am Postweg in Schüttorf bislang unbekannte Täter versucht einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Der Automat wurde dabei erheblich beschädigt. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Beute machten die Täter ersten Erkenntnissen nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Tataufklärung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Postwegs oder des Radwegs beobachtet haben, werden gebeten, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

