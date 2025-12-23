Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Nicht mehr fahrtauglich

Am Montag verursachte ein 25-Jähriger betrunken und ohne Führerschein einen Unfall bei Blaustein.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr fuhr der mutmaßlich Betrunkene auf der Bergstraße von Weidach nach Blaustein. In der dortigen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Dacia überschlug sich und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Der Fahrer und sein Insasse blieben unverletzt. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und stellte fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er musste in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Zudem stellte sich heraus, dass der 25-Jährige keinen Führerschein hatte. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Der nicht mehr fahrbereite Dacia musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto wird auf 5.000 Euro geschätzt.

