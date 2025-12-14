Polizei Dortmund

POL-DO: Nicht angemeldetes Tuner-Treffen in Nordrhein-Westfalen - Polizei zieht Bilanz eines Sondereinsatzes

Dortmund (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche erlangte die Polizei Hinweise auf ein internationales Treffen der Raser, Poser-, Tuner- und Daterszene am 13.12.2025 in NRW. Zunächst gab es keine Hinweise auf den Veranstaltungsort. Aufgrund der daraus resultierenden behördenübergreifenden Bezüge wurde dem Polizeipräsidium Dortmund die landesweite Zuständigkeit übertragen, um schnell und flexibel auf Informationen und Lageentwicklungen reagieren zu können.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem folgenden Link: https://dortmund.polizei.nrw/presse/nicht-angemeldetes-tuner-treffen-in-nordrhein-westfalen-die-polizei-nrw-bereitet-sich-mit-einem-sondereinsatz-am-13122025-darauf-vor

In einem engen Austausch mit allen beteiligten Polizeibehörden bereitete sich die Polizei Dortmund auf diesen Einsatz am 13.12.2025 vor.

Bei den im Laufe der Nacht durchgeführten Aufklärungsmaßnahmen ergaben sich zunächst keine Hinweise auf einen Veranstaltungsort in Nordrhein-Westfalen.

Gegen 23:00 Uhr traf sich eine größere Anzahl von Fahrzeugen und Szeneangehörigen in der Nähe von Osnabrück. Das Treffen war nicht angemeldet und somit illegal. Die Polizei Niedersachsen traf dort mit Unterstützung nordrhein-westfälischer Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei in eigener Zuständigkeit Maßnahmen gegen die Anwesenden.

Gegen 01:00 Uhr traf sich eine größere Anzahl von Szeneangehörigen mit ihren Fahrzeugen dann in einem Industriegebiet in Bad Driburg zu einem weiteren nicht angemeldeten und damit illegalen Treffen. In der Spitze waren es ca. 151 Fahrzeuge mit 296 Personen. Teile der Personengruppe waren vermummt und es wurde Pyrotechnik gezündet, was zu zahlreichen Notrufen aus der Bevölkerung bei der Leitstelle der Polizei führte. Durch Kräfte der eingesetzten Bereitschaftspolizei konnten die Zu- und Abwege zum Treffpunkt in Bad Driburg geschlossen und die Personen angetroffen werden.

Auf Grundlage der nachfolgenden Personen- und Fahrzeugkontrollen leitete die Polizei Dortmund ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und beschlagnahmte vier Gegenstände, darunter eine Sturmhaube, eine PTB-Waffe und ein Messer. Im Weiteren kam es noch aufgrund des Erlöschens der Betriebserlaubnis zur Sicherstellung eines Kraftfahrzeugs.

Nach Beendigung der Kontrollmaßnahmen erhielten alle kontrollierten Personen einen Platzverweis.

