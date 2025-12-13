Polizei Dortmund

POL-DO: Tatverdächtiger nach versuchtem Mord festgenommen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Wie mit der Lfd. Nr.: 1079 berichtet, kam es am frühen Samstagmorgen (13. Dezember 2025) zu einem versuchten Mord in Bergkamen.

Die Polizei konnte den 20-jährigen Tatverdächtigen in Bergkamen festnehmen. Er wird morgen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwältin Maribel Andersson, Tel.: 0172/3752758.

