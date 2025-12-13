POL-DO: Tatverdächtiger nach versuchtem Mord festgenommen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 1080
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund
Wie mit der Lfd. Nr.: 1079 berichtet, kam es am frühen Samstagmorgen (13. Dezember 2025) zu einem versuchten Mord in Bergkamen.
Die Polizei konnte den 20-jährigen Tatverdächtigen in Bergkamen festnehmen. Er wird morgen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwältin Maribel Andersson, Tel.: 0172/3752758.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Staatsanwältin Maribel Andersson, Tel.: 0172/3752758
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell