Polizei Dortmund

POL-DO: Nicht angemeldetes Tuner-Treffen in Nordrhein-Westfalen - Die Polizei NRW bereitet sich mit einem Sondereinsatz am 13.12.2025 darauf vor

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund bereitet sich mit einem Sondereinsatz auf ein Treffen der Tu-ner-, Poser- und Dater-Szene am Samstag, den 13.12.2025 in Nordrhein-Westfalen vor. Der Polizei liegen Erkenntnisse auf ein internationales Treffen in NRW vor. Landesweit sind die Polizeibehörden in den Vorbereitungen.

Aufgrund der behördenübergreifenden Bezüge wurde dem Polizeipräsidium Dortmund eine landesweite Zuständigkeit übertragen, um schnell und flexibel auf Informationen und Lageentwicklungen reagieren zu können.

Die Polizei Dortmund steht seitdem in engem Austausch mit allen beteiligten Behörden, um sich auf den Samstag vorzubereiten. In diesem Zusammenhang appelliert sie an all diejenigen, die sich für eine Teilnahme an diesem Szene-Treffen interessieren:

Kommen Sie im besten Fall gar nicht erst zu diesem oder ähnlichen Treffen.

Wir werden Ihr Verhalten und den Zustand der Fahrzeuge der Teilnehmenden kritisch im Auge behalten und kontrollieren.

Wir werden alle Verstöße gegen geltende Vorschriften und Gesetze konsequent verfolgen und ahnden.

Sollten Sie dennoch in Erwägung ziehen, daran teilzunehmen, halten Sie sich an die geltenden Vorschriften und Gesetze.

Gefährden Sie mit Ihrem Verhalten weder sich noch andere Menschen.

Verhalten Sie sich rücksichtsvoll und respektieren Sie die Bedürfnisse und Belange der Anwohner und der anderen Verkehrsteilnehmer. Sie sind für deren Sicherheit unmittelbar mitverantwortlich.

Alkohol und Drogen haben im öffentlichen Straßenverkehr keinen Platz.

Halten Sie sich an die Anweisungen der eingesetzten Polizeikräfte.

