POL-LIP: Detmold. Zwei Männer mit Hammer attackieren Fahrzeuginsassen - Polizei bittet um Hinweise.

Am Sonntag (15.06.2025) gegen 00:15 Uhr, griffen zwei Männer in der Schwanoldstraße auf Höhe der Hausnummer 47 zwei Insassen eines geparkten VW Golf mit einem Hammer und durch Faustschläge an. Die beiden 16- und 17-jährigen Geschädigten aus Detmold erlitten dabei leichte Verletzungen und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen rissen die Täter die hinteren Türen des Fahrzeugs auf und attackierten die beiden Männer zunächst im Fahrzeug und anschließend auf der Straße. Im Anschluss entfernten sich die Angreifer in einem dunklen VW in unbekannte Richtung. Es wird aktuell nach einem der Täter gefahndet:

- männlich, ca. 20-30 Jahre alt, 1,70-1,80 m groß, muskulöse Statur, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und Jeans.

Der zweite Täter steht mittlerweile namentlich fest.

Das zuständige Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

