Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1: LKW-Fahrer verstorben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1078

Wie mit der Lfd. Nr.: 1068 berichtet, kam es am Dienstagabend (9. Dezember 2025) zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6176113

In der Ursprungsmeldung haben wir berichtet, dass es sich bei dem tödlich verletzten Mann um einen 61-Jährigen aus Hamm handelt. Es handelt sich jedoch um einen 63-jährigen Mann aus Lippe.

Wir haben die Ursprungsmeldung angepasst und bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell