POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 1: LKW-Fahrer verstorben

Dienstagabend (9. Dezember 2025) gab es auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen, kurz hinter dem Kreuz Dortmund-Unna, einen schweren Verkehrsunfall. Ein Mann ist dabei ums Leben gekommen. Die Fahrtrichtung Bremen war für mehrere Stunden gesperrt.

Gegen 17:11 Uhr mussten zwei LKW-Fahrer (54-Jähriger aus den Niederlanden, 24-Jähriger aus Polen) auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte ein 61-jähriger LKW-Fahrer aus Hamm nach ersten Erkenntnissen zu spät und fuhr auf den Auflieger des Niederländers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Zugmaschine noch auf das Heck des LKW davor geschoben. Der Niederländer und der Pole blieben unverletzt, der Mann aus Hamm erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die Richtungsfahrbahn Bremen wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wurde über das Autobahnkreuz Dortmund-Unna abgeleitet. Im Einsatz war auch das für schwere Verkehrsunfälle spezialisierte Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund.

Die Sperrung der A1 wurde gegen 3 Uhr heute Nacht (10. Dezember 2025) wieder aufgehoben.

