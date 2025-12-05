Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (4.12.2025), kam es gegen 13:30 Uhr, am Erfurter Ring zu einem Zusammenstoß zwischen einem 47-jährigen Fußgänger und einem 61-jährigen Fahrradfahrer. Als der 47-Jährige, der eine Holzplatte trug, den Erfurter Ring überqueren wollte, missachtete er den Vorrang des 61-jährigen Radfahrers, der den Erfurter Ring in Richtung Pfarrer-Barth-Weg befuhr, wodurch es zur Kollision kam. Der Fahrradfahrer wurde verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell