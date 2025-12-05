PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pick-Up-Fahrer verliert Kontrolle

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (4.12.2025), gegen 8:20 Uhr, überfuhr ein 61-jähriger Dodge-Fahrer in der Ludwig-Guttmann-Straße einen Zaun, einen Fahnenmast sowie zwei Fahrräder, nachdem er die Bremse mit dem Gaspedal verwechselte. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro, verletzt wurde niemand. Da der rechte Fuß des Fahrers eingegipst war, betätigte er Gas und Bremse seines Automatikfahrzeuges mit dem linken Fuß. Aufgrund des körperlichen Mangels besteht der Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Führerschein des 61-Jährigen wurde sichergestellt.

