POL-PPRP: Autounfall in der Brunckstraße
Ludwigshafen (ots)
Am gestrigen Donnerstag (4.12.2025), stießen eine 52-jährige Autofahrerin und ein 49-jähriger Autofahrer, gegen 21:30 Uhr, an der Einmündung der Brunckstraße/Ammoniakstraße zusammen. Die 52-Jährige befuhr die Ammoniakstraße in Richtung Innenstadt und wollte nach links in die Brunckstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des bevorrechtigten 49-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Beide Fahrer und die Beifahrerin der 52-Järhigen wurden verletzt und von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Brunckstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Worms gesperrt werden.
