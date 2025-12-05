Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autounfall in der Brunckstraße

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (4.12.2025), stießen eine 52-jährige Autofahrerin und ein 49-jähriger Autofahrer, gegen 21:30 Uhr, an der Einmündung der Brunckstraße/Ammoniakstraße zusammen. Die 52-Jährige befuhr die Ammoniakstraße in Richtung Innenstadt und wollte nach links in die Brunckstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des bevorrechtigten 49-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Beide Fahrer und die Beifahrerin der 52-Järhigen wurden verletzt und von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Brunckstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Worms gesperrt werden.

