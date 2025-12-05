PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autounfall in der Brunckstraße

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (4.12.2025), stießen eine 52-jährige Autofahrerin und ein 49-jähriger Autofahrer, gegen 21:30 Uhr, an der Einmündung der Brunckstraße/Ammoniakstraße zusammen. Die 52-Jährige befuhr die Ammoniakstraße in Richtung Innenstadt und wollte nach links in die Brunckstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des bevorrechtigten 49-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Beide Fahrer und die Beifahrerin der 52-Järhigen wurden verletzt und von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Brunckstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Worms gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 14:59

    POL-PPRP: Verkehrsunfall - Fahrer gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen um 7:40 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen 13-jährigen Jungen in der Kurt-Schumacher-Straße, auf Höhe der Packstation an. Der 13-Jährige fuhr vom Parkplatz des Supermarkts und bog in Richtung Edigheimer Straße ab, dabei stieß der unbekannte Autofahrer mit dem Jungen zusammen. Nach der Kollision erkundigte sicher Autofahrer, ob es dem Jungen gut geht und fuhr ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 14:55

    POL-PPRP: PayPal Betrug

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (4.12.2025), wurde eine 23-Jährige aus Ludwigshafen Opfer eines Telefonbetrugs. Die Frau erhielt gegen 13:30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen PayPal Mitarbeiters, der sie aufforderte sich online mit ihrem Ausweis zu verifizieren, Käufe in Höhe von rund 2.500 Euro zu tätigen und ihren Bankzugriff freizugeben. Mit einer Remote-Access-App konnten die Täter den Ablauf des Betrugs in Echtzeit beobachten. Beachten Sie die Tipps ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 14:54

    POL-PPRP: Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (3.12.2025) auf Donnerstag (4.12.2025), schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines in der Deutsche Straße geparkten Autos ein. Im gleichen Zeitraum, unweit entfernt, in der Valentin-Bauer-Straße, schlugen Unbekannte die Scheibe eines in einer Tiefgarage geparkten, weißen Jeeps ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz liegende Stofftasche. Auch in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren