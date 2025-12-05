PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall - Fahrer gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen um 7:40 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen 13-jährigen Jungen in der Kurt-Schumacher-Straße, auf Höhe der Packstation an. Der 13-Jährige fuhr vom Parkplatz des Supermarkts und bog in Richtung Edigheimer Straße ab, dabei stieß der unbekannte Autofahrer mit dem Jungen zusammen. Nach der Kollision erkundigte sicher Autofahrer, ob es dem Jungen gut geht und fuhr dann davon ohne seine Personalien auszutauschen. Das Kind erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Auch das Fahrrad wurde beschädigt. Der Autofahrer wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

