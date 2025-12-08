Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach schwerem Raub auf Supermarkt im Ortsteil Brackel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1063

Samstagabend (6. Dezember 2025) überfielen bislang drei unbekannte Männer einen Supermarkt an der Flughafenstraße in Dortmund-Brackel. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen kurz nach 22 Uhr wollten die Mitarbeitenden (18, 21, 23, 27 und 64 Jahre alt) den Supermarkt verlassen, als sie von den bislang unbekannten Tatverdächtigen zurück ins Gebäude gedrängt wurden. Nach Angaben der Mitarbeitenden hielt einer der drei dabei ein Messer in der Hand.

Die Täter forderten, den Tresor zu öffnen und das Geld herauszugeben. Dem kamen die Mitarbeitenden nach. Das Trio flüchtete mit der Beute. Die Angestellten blieben unverletzt. Sie konnten die Männer wie folgt beschreiben:

Täter 1: 1,75 bis 1,80 m groß, schwarze Jacke, grauer bzw. beiger Rucksack, schwarz-weiße Schuhe und schwarze Maske

Täter 2: Ca. 1,88 m groß, schwarze Hose, dunkle Jacke und Kappe, schwarze Maske

Täter 3: Graue Jeans, schwarze Jacke und Maske, Messer in der Hand

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel.: 0231/132-7441.

