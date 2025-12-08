PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DO: Fußgängerin bei Unfall in Lünen schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1064

Eine 67-jährige Fußgängerin wurde am Mittwoch, den 03. Dezember 2025, bei einem Verkehrsunfall auf der Viktoriastraße in Lünen schwer im Gesicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 09:30 Uhr im Bereich der Kreuzung Dortmunder Straße/Konrad-Adenauer-Straße/Viktoriastraße in 44532 Lünen.

Die 67-jährige Lünerin beabsichtigte, die Viktoriastraße über die dortige Fußgängerfurt in südliche Laufrichtung zu überqueren. Als die Fußgängerampel für sie Grün zeigte, betrat sie die Fahrbahn. Auf dem rechten Fahrstreifen der Viktoriastraße in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße wurde sie von einem schwarzen Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.

Die Frau erlitt durch den Aufprall und den Sturz schwere Verletzungen im Gesicht und musste medizinisch versorgt werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Autos setzte die Fahrt auf der Viktoriastraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei Dortmund bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem schwarzen Pkw oder dem flüchtigen Fahrer/der Fahrerin machen?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Lünen unter der Telefonnummer 0231/132-3121 oder auf jeder andere Polizeidienststelle entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

