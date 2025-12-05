Polizei Dortmund

POL-DO: Die Verkehrskadetten Dortmund suchen Nachwuchs: Einladung zum Informationsabend für Eltern und Jugendliche im Januar 2026

Die Verkehrskadetten Dortmund suchen euch!

Auch im Jahr 2026 bildet die Polizei Dortmund wieder Verkehrskadetten aus. Bei den Verkehrskadetten handelt es sich um eine Jugendorganisation der Verkehrswacht Dortmund e. V., die von der Polizei Dortmund geleitet wird.

Die ehrenamtlichen Verkehrshelfer werden vor allem bei Großveranstaltungen wie Stadtteil- und Stadtfesten, Sportveranstaltungen, Rosenmontags- und St.-Martins-Umzügen sowie auf Weihnachtsmärkten bei Verkehrslenkungs- und Sperrmaßnahmen eingesetzt. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, den Straßenverkehr in sichere Bahnen zu lenken.

Wie kannst du mitmachen?

Du bist zwischen 13 und 17 Jahren alt? Möchtest dich ehrenamtlich engagieren? An spannenden Einsätzen teilnehmen und Teil einer professionellen Jugendorganisation mit hohem Ansehen werden? Dann laden wir dich und deine Eltern zu unserem Informationsabend ein.

Wann: 07.01.2026 um 18:30 Uhr

Wo: Polizeipräsidium Dortmund, Aula (7. Etage)

Die Ausbildung des Kurses 2026 beginnt am 17. Januar 2025 um 10 Uhr in der Verkehrswacht Dortmund. Sie findet an zehn aufeinanderfolgenden Samstagen statt und endet mit einem Einsatz am Rosenmontag sowie einer schriftlichen Prüfung. Die Ausbildungsinhalte sind:

- Vermittlung von allgemeinen Kenntnissen im Verkehrsrecht - das Erlernen der Verkehrsreglung durch Zeichengebung - die Absolvierung eines Erste-Hilfe-Kurses gemäß den aktuellen Standards. - Kenntnisse über die internen Abläufe von Einsätzen. - die Organisation der Strukturen von Verkehrswacht und Verkehrskadetten.

Weitere Informationen zu den Verkehrskadetten gibt es hier: https://verkehrskadetten-dortmund.de/

