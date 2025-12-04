Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrertausch, weil 19-Jähriger ohne Führerschein unterwegs ist - Polizei nimmt zwei Männer fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1057

Nach einer Verfolgungsfahrt in der Nacht zu Donnerstag (4. Dezember) nahm die Polizei zwei Männer (18 und 19 Jahre alt) in der Dortmunder Nordstadt fest.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wollten Polizeibeamte einen blauen Mercedes CLK gegen 23:50 Uhr auf der Stahlwerkstraße anhalten und kontrollieren. Der Fahrer des Mercedes reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr weiter.

Im Bereich der Lütgenholzstraße hielt das Fahrzeug kurz an. Unmittelbar danach beschleunigte der Mercedes wieder und fuhr gegen einen Verkehrspoller. Das Auto blieb dann auf einer Wiese stehen.

Als die Polizeibeamten in den Wagen blickten, fanden sie den ehemaligen Fahrer auf der Rücksitzbank und den Beifahrer auf dem Fahrersitz vor. Bei der anschließenden Überprüfung der beiden Personen, stellten die Beamten fest, dass der ursprüngliche Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Polizei nahm die beiden Männer mit zur Polizeiwache. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnten sie diese wieder verlassen.

Die Männer erwartet nun Strafverfahren u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. den Halter wegen des Anordnens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

