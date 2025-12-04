PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrertausch, weil 19-Jähriger ohne Führerschein unterwegs ist - Polizei nimmt zwei Männer fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1057

Nach einer Verfolgungsfahrt in der Nacht zu Donnerstag (4. Dezember) nahm die Polizei zwei Männer (18 und 19 Jahre alt) in der Dortmunder Nordstadt fest.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wollten Polizeibeamte einen blauen Mercedes CLK gegen 23:50 Uhr auf der Stahlwerkstraße anhalten und kontrollieren. Der Fahrer des Mercedes reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr weiter.

Im Bereich der Lütgenholzstraße hielt das Fahrzeug kurz an. Unmittelbar danach beschleunigte der Mercedes wieder und fuhr gegen einen Verkehrspoller. Das Auto blieb dann auf einer Wiese stehen.

Als die Polizeibeamten in den Wagen blickten, fanden sie den ehemaligen Fahrer auf der Rücksitzbank und den Beifahrer auf dem Fahrersitz vor. Bei der anschließenden Überprüfung der beiden Personen, stellten die Beamten fest, dass der ursprüngliche Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Polizei nahm die beiden Männer mit zur Polizeiwache. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnten sie diese wieder verlassen.

Die Männer erwartet nun Strafverfahren u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. den Halter wegen des Anordnens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 17:07

    POL-DO: Fahndungsrücknahme - 35-Jähriger Dortmunder wohlbehalten aufgefunden

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1056 Wie mit der Lfd. Nr. 1048 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6170207), hat die Polizei mit Fotos nach einem vermissten Dortmunder gefahndet. Der vermisste Dortmunder suchte eigenständig eine Polizeiwache in Hannover auf und bat die Polizei um Hilfe. Er war unverletzt und konnte durch Angehörige aus Hannover ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 14:00

    POL-DO: Präsenzkonzeption FOKUS startet in die Weihnachtszeit

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1053 Im Rahmen des Präsenzkonzepts "FOKUS" wurden in den letzten Tagen erneut an stark frequentierte Örtlichkeiten polizeiliche Kontrollen durchgeführt und zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Ziel dieser Maßnahmen war es, zum Start in die Weihnachtszeit nochmal verstärkt für Sicherheit, Ordnung und Prävention im direkten Nahbereich rund um die Weihnachtsstadt, in der Dortmunder Innenstadt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren