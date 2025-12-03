Polizei Dortmund

POL-DO: Präsenzkonzeption FOKUS startet in die Weihnachtszeit

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1053

Im Rahmen des Präsenzkonzepts "FOKUS" wurden in den letzten Tagen erneut an stark frequentierte Örtlichkeiten polizeiliche Kontrollen durchgeführt und zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Ziel dieser Maßnahmen war es, zum Start in die Weihnachtszeit nochmal verstärkt für Sicherheit, Ordnung und Prävention im direkten Nahbereich rund um die Weihnachtsstadt, in der Dortmunder Innenstadt sowie angrenzenden Bereichen zu erhöhen und potenzielle Straftaten frühzeitig zu erkennen sowie zu verhindern.

Im Bereich der Weihnachtsstadt und der Innenstadt wurden fußläufige Präsenzstreifen durchgeführt, um den Publikumsverkehr ruhig und sicher zu gestalten und in den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern zu treten. Am Borsigplatz versuchte ein Fahrradfahrer sich einer Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte die Person gestellt und das hochwertige Fahrrad als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. In der Stahlwerkstraße beobachteten die Beamten einen illegalen Cannabishandel, es folgte die Sicherstellung von mehreren vorverpackten Drogentütchen.

Rund um den Drogenkonsumraum stellten die Einsatzkräfte am späten Abend regen illegalen Handel mit Drogen fest, insbesondere mit Kokain. Die Kontrollen richteten sich gezielt gegen Personen, die als Käufer oder Verkäufer in Erscheinung getreten sind. Kokain, nicht eindeutig klassifizierte Medikamente, ein waffenrechtlich verbotenes Pfefferspray sowie Cannabis wurden beschlagnahmt. Bei drei Personen fanden die Polizisten insgesamt 1.510 Euro Bargeld, welches offenbar aus dem illegalen Handel mit Betäubungsmittel stammte. Auch hier erfolgten die Sicherstellung und die Fertigung von Strafanzeigen. Des Weiteren wurde einer der Verkäufer aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen. Die anderen beiden Verkäufer erhielten Platzverweise und wurden vor Ort entlassen. Neben diesen erhielten auch mehrere andere Personen einen Platzverweis. Im weiteren Umfeld konnte ein Mann festgestellt werden, der mehrere hochwertige Kleidungsstücke mit Etiketten im Rucksack offenbar zum Verkauf auf der Entlastungsfläche vorbereitete. Da es sich um Diebesgut handelte, wurden die Gegenstände sichergestellt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten auch ein gestohlenes Handy und stellten dies sicher. Bei einem weiteren Mann fanden sie ein Messer, ein Pfefferspray und weitere Betäubungsmittel. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und die Männer des Platzes verwiesen.

An der Ludwigstraße trafen die Einsatzkräfte in einer Tiefgarage auf insgesamt 16 Personen aus der Drogenszene. Die Gruppe wurde überprüft und Platzverweise ausgesprochen. Gegen eine Person bestand ein Haftbefehl zur Festnahme. Eine weitere Person wurde wegen falscher Namensangabe zu einer Polizeiwache, um identifiziert zu werden. Dabei stellte sich ein ausländerrechtlicher Verstoß heraus.

Im Bereich Nordausgang des Hauptbahnhofs und Dietrich-Keuning-Parks beobachteten die Beamten mehrere Betäubungsmittelverkäufe. Bei der darauffolgenden Kontrolle wurden Drogen sowie Bargeld gefunden. Sämtliches Betäubungsmittel sowie 400 Euro Bargeld aus dem illegalen Handel mit Drogen wurde sichergestellt. Eine Person versuchte zu flüchten und konnte kurz darauf aufgrund starker Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werde. Alle betroffenen Personen erhielten Platzverweise.

Auch der Fahrzeugverkehr wurde Kontrollen unterzogen. So wurde auf der Wambeler Straße ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Es folgte die Veranlassung einer Blutprobenentnahme sowie die Erstellung einer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

