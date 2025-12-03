Polizei Dortmund

POL-DO: Fahndungsrücknahme - 35-Jähriger Dortmunder wohlbehalten aufgefunden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1056

Wie mit der Lfd. Nr. 1048 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6170207), hat die Polizei mit Fotos nach einem vermissten Dortmunder gefahndet.

Der vermisste Dortmunder suchte eigenständig eine Polizeiwache in Hannover auf und bat die Polizei um Hilfe. Er war unverletzt und konnte durch Angehörige aus Hannover abgeholt werden.

Hinweis für Medienschaffende:

Wir bitten darum, die veröffentlichten Fotos nicht mehr zu verwenden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell