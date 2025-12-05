Polizei Dortmund

POL-DO: Einladung für Medienvertretende: Polizeipräsident Gregor Lange ehrt Bürgerinnen und Bürger, die Zivilcourage gezeigt haben

Dortmund (ots)

Jährlich ehrt der Polizeipräsident Bürgerinnen und Bürger, die in den vergangenen Monaten besonderen Mut und Zivilcourage im Alltag bewiesen haben.

In diesem Jahr wird unter anderem ein Dortmunder geehrt, der vier Touristen aus den USA aus dem Phoenix-See rettete, nachdem ihr Tretboot gekentert war.

Ein Mann aus Lünen erkannte in einer Bankfiliale zwei Betrugsversuche und verhinderte, dass Senioren hohe Geldsummen an Betrüger übergeben.

Zwei Ersthelfer aus Dortmund retten einem lebensgefährlich verletzten Mann nach einem brutalen Überfall in einer Kleingartenanlage durch ihr schnelles Handeln das Leben. Dieser Fall wurde in der Sendung "Aktenzeichen XY" ausgestrahlt.

Zudem gab es zahlreiche Ersthelfer nach schweren Verkehrsunfällen auf den Straßen in Dortmund und auf der Autobahn. Sie versorgten die Unfallopfer, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Diese und weitere Fälle werden am Donnerstag, dem 11. Dezember um 15:30 Uhr im Polizeipräsidium geehrt.

Journalistinnen und Journalisten werden gebeten, sich vorab unter den bekannten Kontaktdaten anzumelden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell