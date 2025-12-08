Polizei Dortmund

POL-DO: Schlägerei nach Fußballspiel in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1062

Am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, kam es gegen 15:10 Uhr auf einem Sportplatz an der Straße Bärenbruch 124 in Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurden.

Nach ersten Ermittlungen kam es im Anschluss an ein Fußballspiel zwischen den Mannschaften TajSport NRW und VfR Kirchlinde zu einer Rudelbildung mehrerer Personen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde auf einen Spieler eingeschlagen und eingetreten. Dieser erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ein weiterer, unbeteiligter Mann, der offenbar schlichten wollte, wurde ebenfalls geschlagen, aber nicht verletzt.

Die Verletzungen wurden vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte erstversorgt.

Wie genau es zu der Schlägerei kam und welche Personen beteiligt waren, ist nun Teil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell