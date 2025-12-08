PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Schlägerei nach Fußballspiel in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1062

Am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, kam es gegen 15:10 Uhr auf einem Sportplatz an der Straße Bärenbruch 124 in Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurden.

Nach ersten Ermittlungen kam es im Anschluss an ein Fußballspiel zwischen den Mannschaften TajSport NRW und VfR Kirchlinde zu einer Rudelbildung mehrerer Personen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde auf einen Spieler eingeschlagen und eingetreten. Dieser erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ein weiterer, unbeteiligter Mann, der offenbar schlichten wollte, wurde ebenfalls geschlagen, aber nicht verletzt.

Die Verletzungen wurden vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte erstversorgt.

Wie genau es zu der Schlägerei kam und welche Personen beteiligt waren, ist nun Teil der Ermittlungen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 16:31

    POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1061 Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Dortmund und Staatsanwaltschaft Dortmund In den frühen Morgenstunden des 7. Dezember kam es im Bereich der Diskothek "Rush-Hour" zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verließ ein 31-jähriger Dortmunder gegen 5 Uhr die Diskothek in der Straße Im Spähenfelde. In unmittelbarer Nähe ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:31

    POL-DO: Dortmunder wird bedroht und flüchtet sich zur Polizei: Tatverdächtiger gestellt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1059 Ein 38-jähriger Dortmunder forderte Freitagmorgen (5. Dezember 2025) zehn Euro von einem 55-jährigen Dortmunder. Dabei zeigte er ein Messer vor. Die Polizei konnte den Mann daraufhin stellen. Gegen 5:56 Uhr lief der 55-Jährige auf der Mühlenstraße, als er von dem 38-Jährigen angesprochen und aufgefordert wurde, ihm zehn Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren