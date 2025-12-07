Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1061

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Dortmund und Staatsanwaltschaft Dortmund

In den frühen Morgenstunden des 7. Dezember kam es im Bereich der Diskothek "Rush-Hour" zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verließ ein 31-jähriger Dortmunder gegen 5 Uhr die Diskothek in der Straße Im Spähenfelde. In unmittelbarer Nähe kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Der Mann geriet nach eigenen Angaben zwischen die Beteiligten und erlitt dabei eine Stichverletzung.

Der 31-Jährige begab sich selbstständig mit einem Taxi in ein Krankenhaus. Dort wurde er medizinisch versorgt. Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr. Der Zustand des Mannes ist inzwischen stabil.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 30 bis 35 Jahre alt

circa 185 bis 190 Zentimeter groß

südosteuropäischer Phänotyp

schwarzer Bart

Bekleidung: schwarze Jacke mit gelben Details, blaue Jeanshose

Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem Tatgeschehen geben können, sich bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441 zu melden.

Presseanfragen sind ab Montag an die Staatsanwaltschaft Dortmund unter den bekannten Erreichbarkeiten zu richten.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell