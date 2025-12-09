Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt in Lünen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Am Montagabend (8. Dezember) meldete sich ein 34-jähriger Mann bei der Polizei und teilte mit, seinen Nachbarn erschossen zu haben. Ein 35-Jähriger wurde mehrfach angeschossen und schwerverletzt. Der Mann verstarb später im Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen schoss der 34-jährige Lüner um 22:58 Uhr mit einer scharfen Schusswaffe auf den 35-Jährigen auf der Gahmener Straße. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort fest und stellte die Schusswaffe sicher. Die Beamten leisteten dem Verletzten Erste Hilfe. Ein Rettungswagen verbrachte den Geschädigten in ein örtliches Krankenhaus, wo er zu einem späteren Zeitpunkt verstarb.

Die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei Dortmund ermitteln wegen Mordes gegen den 34-jährigen Lüner.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder möglicherweise Videoaufnahmen der Tat haben, werden gebeten sich an die Polizeiwache in Lünen unter der 0231/132-3121 zu wenden.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwältin Maribel Andersson: 0231/926-26123.

