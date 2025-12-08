Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Freiheitsberaubung - Spezialkräfte der Polizei nehmen Täter in Hotel in Unna fest - Gericht ordnet Untersuchungshaft an

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Durch einen Zugriff von Spezialkräften in einem Hotel in Unna konnte die Polizei am Samstag, den 06. Dezember 2025, ein zwölfjähriges Mädchen aus den Händen eines 40-Jährigen aus Waltrop befreien. Der Tatverdächtige wurde bei der Festnahme leicht verletzt, das Kind konnte unverletzt angetroffen werden.

Der Tatverdächtige, der nicht ihr Vater ist, hatte das Mädchen anfangs mit Zustimmung der Mutter in seiner Obhut. Unter Vorhalt einer vermeintlichen Schusswaffe forderte er an der Wohnanschrift der Mutter einen hohen Bargeldbetrag von dieser. Zur Durchsetzung dieser Forderung entführte er die 12-Jährige.

Durch umfängliche Ermittlungsarbeit konnte die Polizei den Tatverdächtigen noch in der Nacht zu Sonntag in einem Hotel in Unna ausfindig machen und festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde durch den Haftrichter Haftbefehl wegen erpresserischem Menschenraub, sexuellem Missbrauch von Kindern und schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern erlassen.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwältin Maribel Andersson: 0231/926-26123.

