Polizei Dortmund

POL-DO: Falsche Polizisten betrügen Seniorin in Dortmund-Berghofen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1075

Erneut haben falsche Polizeibeamte eine Seniorin um einen hohen Wertbetrag betrogen. Diesmal schlugen die Täter am Dienstag (9. Dezember 2025) in Dortmund-Berghofen zu. Es entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei Dortmund warnt wiederholt und gibt Präventionstipps.

Die 84-jährige Dortmunderin erhielt um 12:25 Uhr einen Anruf von einem Mann unter der Legende, dass in ihrer Straße, der Untermarkstraße, eingebrochen wurde und die Seniorin als nächstes auf der Liste der Täter stehe. Er gab das Telefon an "seine Kollegin" weiter. Die Frau am Telefon bat sodann um eine Auflistung der Vermögensgegenstände und sicherte zu, dass diese bald abgeholt und sicher verwahrt werden. Dabei setzten die Anrufer die Seniorin unter Druck.

Am frühen Nachmittag sind dann zwei Frauen zur Seniorin gekommen, um die Wertgegenstände abzuholen. Die 84-Jährige beschreibt das Duo wie folgt:

   - Weiblich
   - Ca. 25-35 Jahre alt
   - Schlanke Statur
   - Ca. 1,60m groß
   - Dunkelbraune bis schwarze Haare
   - Sportlich dunkel gekleidet

Zeugen, die am Dienstagmittag verdächtige Personen in der Untermarkstraße gesehen haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund zu wenden, Tel.: 0231/132-7441.

Um sich vor Betrügerinnen und Betrügern zu schützen, haben wir die folgenden Präventionshinweise:

   - Polizei, Staatsanwaltschaft und Banken oder andere Behörden 
     rufen nicht bei Ihnen an, um EC-Karten und PIN, Schmuck oder 
     andere Wertgegenstände abzuholen. Sprechen Sie am Telefon 
     niemals über Ihre finanziellen und/oder persönlichen 
     Verhältnisse.
   - Geben Sie auch keine Details zu ihren familiären Verhältnissen 
     preis. Legen Sie sofort den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner um Geld oder um Kontodaten von Ihnen bittet!
   - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei unter der 110, 
     wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben - egal, ob Sie 
     den Betrug erkannt und aufgelegt haben oder schlimmstenfalls 
     sogar geschädigt worden sind.
   - Sollte eine verdächtige Person bei Ihnen geklingelt haben, 
     verständigen Sie bitte die Polizei unter 110 - egal, ob es zu 
     einem Betrug gekommen ist oder nicht. Denn Betrügerinnen und 
     Betrüger lassen nicht nach. Sie werden es in der Nachbarschaft 
     oder in der Stadt weiter versuchen.
   - Übergeben Sie Ihr Geld niemals an unbekannte Personen!
   - Sie sehen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Straße 
     oder jemanden im Hausflur und haben ein Störgefühl? Verständigen
     Sie den Polizei-Notruf 110.
   - Die meisten Ziele dieser Maschen sind Seniorinnen und Senioren. 
     Angehörige oder andere Vertraute sollten mit Ihnen über die 
     Arbeit der Täter sprechen und "Abwehrstärke" erzeugen. Denn das 
     resolute Auftreten gegen Trickbetrüger ist am Telefon oder an 
     der Haustür nicht unfreundlich.
   - Halten Sie als Angehöriger oder Nachbar Kontakt! Tauschen Sie 
     Erreichbarkeiten mit älteren Verwandten, Freunden oder auch 
     Nachbarn aus. Bieten Sie sich als Ansprechpartner an, falls 
     diese sich in einer Situation unwohl fühlen, sie zweifelhafte 
     Begegnungen haben und sich rückversichern wollen. Häufig zögern 
     gerade Seniorinnen und Senioren, sich mit ihren Zweifeln und 
     Anliegen an Verwandte und Bekannte zu wenden - in der Sorge zu 
     stören oder "sich etwas einzubilden". Nehmen Sie vertrauten 
     Menschen diese Sorge!

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

