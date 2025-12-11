Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt falsche Wasserwerker fest - Haftrichter ordnet fünf Untersuchungshaftbefehle an

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1071

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Seit Oktober 2025 führten Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund umfangreiche Ermittlungen gegen Trickdiebe. Bislang konnte die Polizei sechs Tatverdächtige festnehmen und der Haftrichter ordnete gegen vier von ihnen Untersuchungshaftbefehle an.

Die Tatverdächtigen haben in wechselnder Besetzung die Straftaten verübt. Sie waren gezielt im gesamten Bundesgebiet in Wohngebieten mit Mehrfamilienhäusern unterwegs. Dort gaben sie gegenüber den Bewohnern an, die Heizungen ablesen zu müssen. Ein Täter lenkte die Bewohner ab, der zweite durchsuchte die Wohnungen nach Bargeld und Schmuck und ein Dritter wartete unterdessen in einem Fluchtfahrzeug.

Die umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei führten dazu, dass bislang sechs Tatverdächtige identifiziert und gegen vier Tatverdächtige Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls erlassen wurden. Am 22. November 2025 konnte die Polizei ein Bandenmitglied auf frischer Tat festnehmen. Am 4. Dezember konnte die Polizei die fünf weiteren Männer im gesamten Bundesgebiet festnehmen. Im Anschluss an die Festnahmen durchsuchte die Polizei die Fahrzeuge, angemietete Hotelzimmer sowie fünf Wohnobjekte in Bochum und Duisburg.

Der Bande können nach aktuellem Stand der Ermittlungen ungefähr 15.000EUR Gesamtschaden sowie mehr als 30 Taten zugeordnet werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Weitere Auskünfte erteilt zu Bürodienstzeiten ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse, Tel.: 0231/92626122.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell