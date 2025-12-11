PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt falsche Wasserwerker fest - Haftrichter ordnet fünf Untersuchungshaftbefehle an

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1071

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Seit Oktober 2025 führten Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund umfangreiche Ermittlungen gegen Trickdiebe. Bislang konnte die Polizei sechs Tatverdächtige festnehmen und der Haftrichter ordnete gegen vier von ihnen Untersuchungshaftbefehle an.

Die Tatverdächtigen haben in wechselnder Besetzung die Straftaten verübt. Sie waren gezielt im gesamten Bundesgebiet in Wohngebieten mit Mehrfamilienhäusern unterwegs. Dort gaben sie gegenüber den Bewohnern an, die Heizungen ablesen zu müssen. Ein Täter lenkte die Bewohner ab, der zweite durchsuchte die Wohnungen nach Bargeld und Schmuck und ein Dritter wartete unterdessen in einem Fluchtfahrzeug.

Die umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei führten dazu, dass bislang sechs Tatverdächtige identifiziert und gegen vier Tatverdächtige Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls erlassen wurden. Am 22. November 2025 konnte die Polizei ein Bandenmitglied auf frischer Tat festnehmen. Am 4. Dezember konnte die Polizei die fünf weiteren Männer im gesamten Bundesgebiet festnehmen. Im Anschluss an die Festnahmen durchsuchte die Polizei die Fahrzeuge, angemietete Hotelzimmer sowie fünf Wohnobjekte in Bochum und Duisburg.

Der Bande können nach aktuellem Stand der Ermittlungen ungefähr 15.000EUR Gesamtschaden sowie mehr als 30 Taten zugeordnet werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Weitere Auskünfte erteilt zu Bürodienstzeiten ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse, Tel.: 0231/92626122.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 13:54

    POL-DO: Brand auf Balkon in Dortmund - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1067 Am Montag (8. Dezember) kam es am späten Nachmittag zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus im Hesseweg in Dortmund. Die Polizei (Dortmund hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und) sucht nun nach Zeugen. Um 16:55 Uhr gingen bei den Einsatzkräften Meldungen über einen Balkonbrand in der Straße Hesseweg 7 ein. Als die Beamten zusammen mit Einsatzkräften der Feuerwehr ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:53

    POL-DO: Nach Tötungsdelikt in Lünen - Gericht erlässt Haftbefehl

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1069 Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund. Der 34-jährige Lüner, der am 08. Dezember 2025 auf der Gahmener Straße einen 35-Jährigen erschossen hatte, sitzt in U-Haft. Der Haftrichter hatte gestern Nachmittag (09. Dezember 2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Haftbefehl wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren