POL-DO: Unfall mit E-Scooter Fahrern auf der Leni-Rommelstraße - zwei Jugendliche zum Teil schwerverletzt
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 1072
Am Mittwochabend (10. Dezember 2025) kam es zu einem Unfall mit zwei 14-jährigen Jugendlichen und einem Autofahrer in Dortmund Brackel. Die beiden 14-Jährigen wurden zum Teil schwerverletzt.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 20:20 Uhr zu dem schweren Unfall. Die beiden Jugendlichen waren auf einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs. Sie fuhren über die rote Ampel an der Kreuzung Leni-Rommel-Straße und Flughafenstraße. Ein 74-jähriger Mercedesfahrer war auf der Flughafenstraße in Richtung Aplerbeck unterwegs. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter der beiden Jugendlichen. Diese wurden zu Boden geschleudert und dabei verletzt.
Einer der Jugendlichen wurde schwer- und einer leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Leni-Rommel-Straße in Fahrtrichtung Aplerbeck zeitweise gesperrt.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell