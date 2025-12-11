Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall mit E-Scooter Fahrern auf der Leni-Rommelstraße - zwei Jugendliche zum Teil schwerverletzt

Dortmund (ots)

Am Mittwochabend (10. Dezember 2025) kam es zu einem Unfall mit zwei 14-jährigen Jugendlichen und einem Autofahrer in Dortmund Brackel. Die beiden 14-Jährigen wurden zum Teil schwerverletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 20:20 Uhr zu dem schweren Unfall. Die beiden Jugendlichen waren auf einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs. Sie fuhren über die rote Ampel an der Kreuzung Leni-Rommel-Straße und Flughafenstraße. Ein 74-jähriger Mercedesfahrer war auf der Flughafenstraße in Richtung Aplerbeck unterwegs. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter der beiden Jugendlichen. Diese wurden zu Boden geschleudert und dabei verletzt.

Einer der Jugendlichen wurde schwer- und einer leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Leni-Rommel-Straße in Fahrtrichtung Aplerbeck zeitweise gesperrt.

