Polizei Dortmund

POL-DO: Brand auf Balkon in Dortmund - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1067

Am Montag (8. Dezember) kam es am späten Nachmittag zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus im Hesseweg in Dortmund. Die Polizei (Dortmund hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und) sucht nun nach Zeugen.

Um 16:55 Uhr gingen bei den Einsatzkräften Meldungen über einen Balkonbrand in der Straße Hesseweg 7 ein. Als die Beamten zusammen mit Einsatzkräften der Feuerwehr eintrafen stand der Balkon einer Erdgeschosswohnung in Brand. Die Feuerwehr Dortmund leitete umgehend Löschmaßnahmen ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die betroffene Erdgeschosswohnung wurde durch den Brand und die Löscharbeiten jedoch als nicht mehr bewohnbar eingestuft. Der Hesseweg musste während der Löscharbeiten zeitweise komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur (genauen) Brandursache dauern an. Im Rahmen der ersten Zeugenbefragungen wurden Hinweise bekannt, dass vor dem Brandausbruch drei männliche, südländisch aussehende Kinder im Hesseweg beobachtet wurden, wie sie Böller und ähnliche pyrotechnische Gegenstände in die Vorgärten der Häuser warfen.

Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen diesen Beobachtungen und dem Ausbruch des Balkonbrandes besteht. Die Polizei (Dortmund) bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen oder zu den beobachteten Kindern geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen. Alternativ können Sie sich auf jeder Polizeiwache melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

