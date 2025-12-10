PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Tötungsdelikt in Lünen - Gericht erlässt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1069

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Der 34-jährige Lüner, der am 08. Dezember 2025 auf der Gahmener Straße einen 35-Jährigen erschossen hatte, sitzt in U-Haft.

Der Haftrichter hatte gestern Nachmittag (09. Dezember 2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder möglicherweise Videoaufnahmen der Tat haben, werden gebeten sich an die Kriminalwache in Dortmund unter der 0231/132-7441 zu wenden.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwältin Maribel Andersson: 0231/926-26123.

Hier der Link zur vorangegangenen Pressemeldung: https://dortmund.polizei.nrw/presse/toetungsdelikt-in-luenen-polizei-nimmt-tatverdaechtigen-fest

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Kay-Christopher Becker
Telefon: 0231/132-1031
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

