Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Stark alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet anschließend zu Fuß

Karlsruhe (ots)

Ein unter Alkoholeinwirkung stehender 35-jähriger Pkw-Lenker verursachte am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall in Oberderdingen und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Er wurde später in einem angrenzenden Feld von der Polizei vorläufig festgenommen.

Nach den derzeitigen Ermittlungen fuhr der 35-jährige Mann mit seinem Mercedes-Benz gegen 16:20 Uhr auf der Sulzfelder Straße (L 593) in Richtung Kürnbach. Am Ortsausgang Oberderdingen verlor der Fahrer mutmaßlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung und wohl überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge überfuhr das Auto eine Verkehrsinsel, kollidierte mit einem Verkehrsschild und einer Straßenlaterne und blieb am gegenüberliegenden Fahrbahnrand stark beschädigt stehen.

Der aufgrund des Unfallgeschehens leicht verletzte Mercedes-Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß in ein angrenzendes Feld, wo er etwa 30 Minuten später von Polizeibeamten festgestellt und vorläufig festgenommen wurde.

Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Der Betrunkene musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Unfallverursacher muss nun mit Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Der Mercedes-Benz war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Straßenverkehr konnte während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell