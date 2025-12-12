Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung an Einfamilienhaus in Wambel - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1076

Am 12. Dezember kam es gegen 04:50 Uhr zu einer Brandstiftung an einem Einfamilienhaus am Nußbaumweg in Dortmund-Wambel. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein lauter Knall weckte am frühen Freitagmorgen die Anwohner im Nußbaumweg, als diese eine brennende Mülltonne an der Straße feststellten. Auch eine Hauseingangstür wurde durch Feuer beschädigt; der Eingangsbereich war durch Ruß geschwärzt und eine Scheibe zersplittert. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein geschätzter Schaden von etwa 5000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/132-7441.

