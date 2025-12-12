PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung an Einfamilienhaus in Wambel - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1076

Am 12. Dezember kam es gegen 04:50 Uhr zu einer Brandstiftung an einem Einfamilienhaus am Nußbaumweg in Dortmund-Wambel. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein lauter Knall weckte am frühen Freitagmorgen die Anwohner im Nußbaumweg, als diese eine brennende Mülltonne an der Straße feststellten. Auch eine Hauseingangstür wurde durch Feuer beschädigt; der Eingangsbereich war durch Ruß geschwärzt und eine Scheibe zersplittert. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein geschätzter Schaden von etwa 5000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren