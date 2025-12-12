Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund fahndet nach Raub und Körperverletzung mit Fotos nach den Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1077

Bereits am 8. Juli 2025 (Dienstag) kam es im Dortmunder Hauptbahnhof zu einem Raub mit gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei fahndet jetzt nach Beschluss des Amtsgerichts Dortmund mit Fotos nach den Tatverdächtigen.

Die Geschädigten hielten sich gegen 22:10 Uhr an jenem Dienstag im Dortmunder Hauptbahnhof auf, als sie von sechs unbekannten Tatverdächtigen angegriffen wurden. Einem der Geschädigten raubten die Unbekannten einen Kulturbeutel sowie das Handy. Die Gruppe verließ den Hauptbahnhof durch den Nordausgang in Richtung Dortmunder Nordstadt.

Hier geht es zu den Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/189094

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund entgegen unter der Telefonnummer: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell