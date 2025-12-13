POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Mord in Bergkamen
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 1079
Am frühen Samstagmorgen (13. Dezember 2025) kam es in der Zentrumstraße in Bergkamen zu einem versuchten Mord zum Nachteil von einer 26-jährigen Frau und ihren vier Kindern.
Gegen 5:30 Uhr verletzte der Tatverdächtige die Mutter und ihre Kinder mit einem Messer. Dabei wurden sie schwer verletzt.
Nach der Tat flüchtete der Mann. Die Polizei fahndet jetzt mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Hier geht es zu den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/189141
Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Maribel Andersson, Tel.: 0172/2913913
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Staatsanwältin Maribel Andersson, Tel.: 0172/2913913
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell