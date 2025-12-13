Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Mord in Bergkamen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1079

Am frühen Samstagmorgen (13. Dezember 2025) kam es in der Zentrumstraße in Bergkamen zu einem versuchten Mord zum Nachteil von einer 26-jährigen Frau und ihren vier Kindern.

Gegen 5:30 Uhr verletzte der Tatverdächtige die Mutter und ihre Kinder mit einem Messer. Dabei wurden sie schwer verletzt.

Nach der Tat flüchtete der Mann. Die Polizei fahndet jetzt mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Hier geht es zu den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/189141

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Maribel Andersson, Tel.: 0172/2913913

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell