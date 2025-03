Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Verkehrsunfälle auf der Schützenstraße in Solingen-Mitte

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (18.03.2025, gegen 15:30 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Solingen-Mitte. Ein 36-jähriger war mit seinem VW Polo auf der Schützenstraße unterwegs. An der Kreuzung Schützenstraße und Rathausstraße, wollte er nach links abbiegen. Er fuhr dazu an den vor ihm befindlichen Autos, die zuvor einen Auffahrunfall hatten, vorbei und scherte dazu nach links in den Gegenverkehr aus. Zeitgleich befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf die Schützenstraße in entgegengesetzter Richtung. Als er den entgegenkommenden VW Polo auf seinem Fahrstreifen wahrnahm, wich er diesem aus und prallte gegen einen Ampelmast. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten 20-Jährigen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell