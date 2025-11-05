FW Hannover: Die Feuerwehr Hannover wurde heute Morgen zu einem Verkehrsunfall auf die A2 alarmiert. Bei dem Unfall wurde ein LKW-Fahrer verletzt. Die A2 war in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt.

Feuerwehr Hannover

Hannover (ots)

Um 07.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei LKW miteinander kollidierten, auf die A2 am Kreuz Hannover-Ost in Fahrtrichtung Dortmund alarmiert.

Ersten Meldungen zufolge, sollte einer der Fahrer eingeklemmt sein. Dies war glücklicherweise nicht der Fall. Die LKW-Fahrer wurden alle durch die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 4 und das Rettungsdienstpersonal untersucht, nur einer musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein hannoversches Krankenhaus transportiert werden.

Da kein schweres technisches Gerät zum Befreien von eingeklemmten Personen benötigt wurde, konnte ein Großteil der alarmierten Feuerwehrkräfte die Alarmfahrt abbrechen. Lediglich die Einsatzkräfte des 5. Löschzuges mussten an der Einsatzstelle ein weiteres Auslaufen von Betriebsstoffen der beschädigten LKW verhindern.

Zur Unfallursache sowie der Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden. Der Einsatz war für die Feuerwehr um 09.50 Uhr beendet. Die A2 war während der Einsatzmaßnahmen in Richtung Dortmund voll gesperrt. Hierdurch kam es zu einem kilometerlangen Stau.

