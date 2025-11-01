PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Halloween sorgte für erhöhtes Einsatzaufkommen bei Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover

Hannover (ots)

Die Halloween-Nacht sorgte am frühen gestrigen Abend ab 17 Uhr bis in die frühen Morgenstunden für ein deutlich erhöhtes Einsatzaufkommen bei Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover. Zahlreiche Veranstaltungen und private Feiern führten zu einem lebhaften Einsatzgeschehen in der gesamten Stadt. Großeinsätze blieben aus.

Insgesamt rückten die hannoverschen Brandschützer zu neun Brandeinsätzen aus, die in direktem Zusammenhang mit Halloween-Aktivitäten standen. Hierbei handelte es sich überwiegend um Kleinbrände, wie beispielsweise Containerbrände, verteilt über das Stadtgebiet. Der Rettungsdienst Hannover verzeichnete hingegen ein deutlich gesteigertes Einsatzaufkommen, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden. Neben typischen internistischen und traumatologischen Notfällen mussten die Notfallteams mehrfach zu alkoholbedingten Einsätzen ausrücken.

Trotz des erhöhten Einsatzaufkommens blieb die Lage unter Kontrolle: Größere Schadensereignisse oder Paralleleinsätze größeren Umfangs traten glücklicherweise nicht auf. Dank der allzeit guten Abstimmung zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover mit der Polizei Hannover konnten alle Einsätze zeitgerecht und wie gewohnt professionell abgearbeitet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Kristof Schwake
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

