Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der A 37

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Am frühen Montagabend ereignete sich auf der Autobahn 37 ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Fünf betroffene Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Eine verletzte Person musste in eine Klinik transportiert werden.

Gegen 17:22 Uhr erreichte die Regionsleitstelle ein automatischer Fahrzeugnotruf, ein sogenannter eCall. Da kein Sprechkontakt zu den Fahrzeuginsassen hergestellt werden konnte, wurden unverzüglich Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auf die Autobahn 37 entsannt. Noch während sich die Rettungskräfte auf der Anfahrt befanden, gingen weitere Notrufe per Telefon in der Regionsleitstelle ein, welche von dem Zusammenstoß mehrerer Pkw berichteten. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle kurz hinter dem Autobahnkreuz Buchholz in Fahrtrichtung Celle erreichten, bestätigte sich die Lage. Vier Fahrzeuge waren in den Unfall involviert. Glücklicherweise konnten alle Personen die Fahrzeuge vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Durch das Rettungsdienstpersonal wurden fünf am Unfallgeschehen beteiligte Personen vor Ort untersucht. Ein älterer männlicher Patient (das exakte Alter war zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung noch nicht bekannt) musste nach der Untersuchung mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik transportiert werden.

Zur Reduzierung einer potenziellen Brandgefahr wurden die Fahrzeugbatterien der Unfallfahrzeuge durch die Feuerwehr abgeklemmt und ausgetretene Betriebsstoffe aufgenommen. Zur Durchführung der Einsatzmaßnahmen musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden.

Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren bis 18:10 Uhr mit bis zu sieben Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell