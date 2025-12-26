PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfallverursacher schreibt keine Daten auf
Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es von Mittwoch auf Donnerstag in Laupheim.

Ulm (ots)

Der BMW parkte zwischen Mittwoch 22.30 Uhr und Donnerstag 13.30 Uhr "Auf dem Berg". Als der Halter an sein Fahrzeug kam, konnte er einen frischen Streifschaden sowie einen Zettel feststellen. Auf diesem standen jedoch keine Daten des Unfallverursachers. Das Polizeirevier Laupheim nahm die Verkehrsunfallflucht auf und sucht nach dem Verursacher. Hierbei nimmt sie Zeugenhinweise unter der Tel. 07392/9630-0 entgegen.

++++2465494

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

